O podcast de Meghan Markle no Spotify vai estrear este verão, confirmou um porta-voz da Fundação Archewell ao Page Six.

O contrato com a plataforma de streaming foi assinado em dezembro de 2020, mas desde então que são conhecidos poucos pormenores sobre o acordo de 25 milhões de dólares (22,5 milhões de euros).

A Fundação Archewell pretende com o programa combater a desinformação e aumentar as estratégias de conscientização através de conversas com personalidades de destaque.

