Catarina Gouveia é uma inspiração no que diz respeito a uma vida saudável. A atriz, de 35 anos, partilha com frequência dicas sobre treinos e alimentação na sua página de Instagram e a forma como consegue manter a disciplina, mesmo nos dias mais difíceis.

"Quando lidamos com a nossa preguiça e sobretudo com o nosso lado procrastinador, depois lidamos muito melhor com os desafios do dia", notou na plataforma social, enquanto fazia um dos seus treinos matinais.

"Se nos vencemos a nós mesmos, a cada manhã, não há ninguém que nos derrube", defende.



© Instagram - Catarina Gouveia

"Portanto, são 8h37 e sinto que já ganhei o dia. Treinei muito mais a minha cabeça do que o meu corpo, para me manter focada nos meus objetivos. Ainda consegui apanhar 1 hora de sol para conseguir uma boa dose de vitamina D", completa.



© Instagram - Catarina Gouveia

Desde que foi mãe pela primeira vez no ano passado, após o nascimento da pequena Esperança, fruto do seu casamento com Pedro Melo Guerra, os dias de Catarina têm sido sobretudo dedicados à filha. Para além disso lançou recentemente uma coleção de vestidos.

