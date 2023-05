O passado dia 27 de maio foi marcante na vida de Catarina Gouveia. A atriz anunciou o seu novo projeto: uma marca de roupa - 'Pura'.

"Há paixões que, por medo, deixamos de viver. Este último ano, num rasgo de coragem, atirei-me para fora de pé e ergui um dos projetos com que sempre sonhei. Sustentado nos seus três principais pilares: simplicidade, qualidade e elegância. Hoje e nos próximos dias, espero que se apaixonem tanto pela Pura, como eu", escreveu a atriz na sua página de Instagram.

A marca é sustentável, com produção portuguesa e as peças verdadeiros clássicos que não passam de moda. Contudo, os vestidos não acessíveis a todas as carteiras, uma vez que os preços variam entre os 165 e os 235 euros.

