Catarina Gouveia tem como hábito partilhar com os seguidores as receitas saudáveis que faz diariamente tanto para ela própria, como para o companheiro e a filha, Esperança.

O tema alimentação motiva vários desabafos da atriz que esta terça-feira, dia 23 de maio, recorreu às redes sociais para contar que está numa fase em que sente mais apetite que o normal.

"Nossa. Nunca tive tanta fome na minha vida como neste último ano. Janto bem: duas pratadas de legumes e peixe grelhado, banana de sobremesa. Levantei-me da cama, já foi um iogurte vegetal e vão agora tâmaras com pasta de amendoim Entretanto, vou-me voltar a deitar a pensar já no que vou comer amanhã", escreve Catarina numa story do Instagram.



© Instagram/Catarina Gouveia

Leia Também: As fotografias da escapadinha de Catarina Gouveia a Bruges