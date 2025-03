No que diz respeito ao seu estilo, Catarina Gouveia tem regras bem definidas: simplicidade e elegância. Tendo isto em conta, a atriz faz sempre questão de escolher bem as roupas que compra, de maneira a que estas permaneçam durante muitos anos no seu roupeiro.

Numa partilha que fez nas stories da sua página de Instagram, a também influenciadora digital abordou o assunto.

"Comprei este casaco nos saldos da Purificacion Garcia já há uns anos. Aqui estava grávida de seis meses. Eu era uma miúda que gastava dinheiro em 'fast fashion' e, desde há uns anos para cá, prefiro comprar menos quantidade, mas mais qualidade e aposto num critério espetacular de seu nome: atemporalidade. Nunca sai de moda", realça.

Veja a partilha:



© Instagram - Catarina Gouveia

