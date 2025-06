Catarina Gouveia recebeu uma mensagem despropositada de uma seguidora depois de ter partilhado conteúdos com a filha, Esperança, de três anos.

"Sempre tive esta dúvida, hoje tirei, ela com três anos tem fralda", atirou uma internauta, que recebeu uma resposta à letra por parte da influenciadora digital.

"E a Patrícia com mais de 18 [anos] tem falta de noção".

Esta intervenção fez Catarina Gouveia perder a paciência com o tema e deixar um apelo para que "deixem as crianças em paz".

"Fosse um problema as fraldas. Que obsessão ridícula. Lamento pelas crianças que têm de lidar com esta pressa dos adultos. Ironia: Hoje é Dia da Criança e passamos a infância a fazer o quê? A desrespeitar a infância com a imposição de ritmos que não têm importância alguma.

Já dorme sozinho? Já anda? Ainda mama? Já fala? Ainda está tão preso à mãe. Já deixou a fralda? Mas qual é a porra da pressa? Deus me livre, informem-se", declarou.

Por fim, a atriz e influenciadora digital dirigiu-se ainda aos profissionais de saúde: "Aos profissionais de saúde atualizados que possam pertencer a esta família [digital], por favor, identifiquem-me, caso venham a partilhar informação válida, útil e oportuna a muitas famílias".



