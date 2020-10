Dois meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, do bebé Ken, Andreia Silva mostrou que é uma mulher confiante com as suas curvas.

A ex-concorrente do programa 'Love On Top' partilhou no seu canal de YouTube um vídeo onde em diversas ocasiões posa em lingerie e até em topless.

O objetivo da jovem era com as imagens promover a sua marca de lingerie favorita, a Lounge Underwear.

