Charlene do Mónaco está de visual renovado e este não deixou de causar surpresa, uma vez que revela a sua faceta mais rebelde, até agora desconhecida.

A mulher de Alberto do Mónaco fez a última aparição pública no passado fim de semana em Nice, ao lado do marido, e, desde o novo corte de cabelo à máscara, todos os detalhes chamaram a atenção.

Charlene conquistou atenções ao escolher um casaco estilo 'motard', amarelo - peça bastante incomum num membro da realeza.

Além da indumentária, também a máscara facial primava pela irreverência. Além das cores fortes, podia ler-se a frase 'Why so serious?' [Porquê tão sério?].

Também o corte de cabelo, com a franja mais curta que o habitual, evidenciou este seu lado irreverente.

Veja as imagens na galeria.

