A princesa Charlene do Mónaco e o marido, o príncipe Alberto, rumaram até à ilha da Córsega, França, para desfrutarem de uns dias de descanso com os filhos gémeos, os pequenos Gabriella e Jacques, de cinco anos.

De férias, a princesa decidiu 'presentear' os seguidores com uma carinhosa fotografia dos meninos, captada durante um belo dia de praia.

No meio da areia, com looks coloridos, é assim que pode ver as crianças na foto que foi publicada no Instagram, esta sexta-feira, 31 de julho.

De acordo com a revista People, o local não é estranho para a família, pois estiveram várias vezes de férias na ilha.

Leia Também: "Grata". Filha do príncipe Alberto do Mónaco a recuperar da Covid-19