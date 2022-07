Brad Pitt foi uma das estrelas em destaque na passadeira vermelha da antestreia do filme ‘Bullet Train’, em Berlim, esta terça-feira, 19 de julho.

Para a ocasião, o ator, de 58 anos, elegeu um visual no mínimo irreverente. Pitt combinou uns calções assimétricos de pano castanhos, com uma camisa rosa pálido e um casaco castanho escuro. Para completar o look optou por usar umas botas pretas.

‘Bullet Train’ conta a história de cinco assassinos - incluindo Pitt - a bordo de um comboio, a quem são dadas missões diferentes que acabam por estar relacionadas. Sandra Bullock, Joey King, Zazie Beetz e Bad Bunny são outros atores que integram a trama.

