Mia Rose tem documentado esta segunda quarentena nas redes sociais e os looks que escolhe para os dias em casa suscitam grande curiosidade dos seguidores.

Adepta do conforto, a cantora deu nas vistas recentemente com um casaco de malha cor de rosa, com botões em brilhantes, que deixou as seguidoras rendidas.

Trata-se de uma peça da marca de 'fast fashion' Zara e está disponível na loja online por 25,95€.

Veja abaixo como assentou na artista.

