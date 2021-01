Entrámos em mais um fim de semana marcado pela medida de recolher obrigatório e para muitos portugueses os dias serão passados no conforto das suas casas. Mia Rose não é exceção e partilhou com os seguidores o visual perfeito para um dia de 'ronha'.

Para combater o frio, a artista apostou num conjunto de malha em tom nude e numas botas estilo pantufa.

E se inspirou os internautas com a ideia do que vestir, por outro lado, questionou-os sobre o que fazer. "Ideias para programas em confinamento, alguém? Esgotei as minhas no ano passado", escreveu na legenda da imagem.

