Foi em julho que Mia Rose e Miguel Cristovinho anunciaram a separação, depois de terem dado o nó em 2017. E desde que tornaram público o fim da relação, o cantor dos D.A.M.A tem recebido questões dos fãs sobre como é ser pai solteiro.

Uma pergunta muitas vezes feita e que fez questão de destacar na sua página de Instagram, afirmando que ainda "está a aprender" nesta nova fase.

"Sempre que partilho aqui qualquer cena com o Mateus [filho do ex-casal] recebo alguma mensagem de uma mãe ou de um pai, alguns na mesma condição que eu, a perguntarem-me como é que é para mim ser pai solteiro e como faço para que tudo seja tranquilo com o meu filho", começou por dizer.

"Nunca sei bem o que dizer porque a verdade é que eu não faço ideia. Estou aqui a aprender como todos vocês, certamente. A única certeza que tenho é que as crianças precisam de adultos que estejam de bem com as suas vidas para poderem dar segurança, amor e atenção aos seus filhos", destacou, deixando ainda algumas dicas.

"Há coisas que não conseguimos controlar no nosso 'mundo dos adultos' e com essas é tentar não perder muito tempo, é a primeira dica. A segunda é: na minha vida em geral procuro ir atrás daquilo que me realiza enquanto homem, estar com a minha mente em paz, dar o melhor de mim em tudo o que faço e dedicar-me a estar feliz. Assim quando estou com ele, não só tenho mais disponibilidade física e emocional para as responsabilidades e as dinâmicas específicas dos tempos de escola, por exemplo, como também sobra pica para sair, passear, fazer coisas diferentes, levá-lo a estar com os tios e os amigos, conhecer o mundo e deixá-lo fazer aquilo que eu sinto ser o mais essencial para qualquer miúdo: Descobrir", rematou.

Uma partilha que rapidamente conquistou a atenção de muitos seguidores.

