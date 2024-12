Mia Rose vai ser novamente mãe de...um menino!

A influencer partilhou, nas redes socias, um vídeo onde aparece na praia, com o marido António Morais e o filho, Mateus, de seis anos.

Mia usa uma t-shirt branca, que é pintada com as mãos cheias de tinta de Mateus. Até aqui o vídeo está a preto e branco e, nesse momento, a imagem fica a cores e percebe-se que a tinta usada pelo menino é de cor azul.

"Vamos ter um menino", escreveu a cantora na legenda da partilha.

Mia está grávida pela segunda vez do seu casamento com António Morais. Mateus é filho de Miguel Cristovinho e resultou do casamento da influencer com o cantor Miguel Cristovinho.

