Mia Rose confirmou, este sábado, o que já se suspeitava: a cantora está grávida pela segunda vez.

Através das redes sociais, partilhou um vídeo que mostra o filho mais novo a beijar a barriguinha, que já tem um tamanho considerável.

Importa lembrar que Mia Rose já é mãe de Mateus, de seis anos, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho, e que o seu segundo filho deriva do casamento com António Morais, consumado no passado mês de maio.

Leia Também: Mia Rose declara-se ao "príncipe encantado" a quem chama marido