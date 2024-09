Mia Rose não podia estar mais feliz com o marido, António Morais, com quem deu o nó em maio, e decidiu recorrer à sua página de Instagram para se declarar.

"Vou ser sempre muito grata por a vida me ter abençoado com um homem tão incrível. És tudo em que sempre acreditei que existia. És o príncipe encantado que eu, aos 8 anos, sempre romantizei e sonhei que me ia apaixonar um dia", começou por dizer ao recordar uma fotografia do casamento.

"Tenho muito orgulho por te chamar de meu marido. Hoje não é um dia especial, nem é uma data com algum significado em particular. Mas é isso que torna o amor tão especial. A vida contigo, todos os dias, é um presente que quero que saibas disso. Devemos dizer sempre às pessoas que as amamos... sempre! Não apenas nas ocasiões especiais. Amo-te, marido", completou.

De recordar que Mia Rose é mãe de um menino, Mateus, fruto da relação terminada com Miguel Cristovinho.

