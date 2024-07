Cantor é pai do pequeno Mateus, fruto do casamento terminado com Mia Rose.

Miguel Cristovinho contou aos seguidores da sua página de Instagram que o filho Mateus, de seis anos, tem pegado no seu telemóvel enquanto está a dormir para tirar fotografias e gravar vídeos. "É um privilégio assistir a cada segundo da vida deste miúdo na fila da frente... Que pessoa especial", comentou depois o pai 'babado' ao mostrar a galeria do seu telemóvel com várias imagens do menino, tendo feito ainda questão de publicar um vídeo gravado pelo pequeno Mateus. "[No] próximo story deixo-vos um pedaço só para ser a melhor coisa que vão ver hoje", escreveu Miguel Cristovinho antes de publicar o referido vídeo. © Instagram_miguelcristovinho "Nós temos que ajudar as pessoas. E se não ajudarmos, as pessoas também não vão ajudar-nos. Temos de tratar os outros bem como queremos que nos tratem bem a nós. E eu faço isso! Vocês também têm de fazer", diz o menino. Veja na galeria. De recordar que o pequeno Mateus é fruto do casamento terminado de Miguel Cristovinho com Mia Rose. Leia Também: Tânia Ribas orgulhosa de evolução do filho: "Tem vindo a aperfeiçoar"