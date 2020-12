Miguel Cristovinho sente muitas saudades de andar pelo país em digressão, momentos que ficaram adiados por causa da pandemia da Covid-19.

No Instagram, o cantor destacou essa fase em que corria os palcos de Portugal após viver "dia nostálgico".

"Fomos tocar no camião da RFM pelas ruas da Figueira da Foz, um lugar onde já demos tantos concertos, e vimos as pessoas na rua, com sorrisos rasgados de quem precisa desesperadamente de partilhar e receber boa energia. Encheu-me de felicidade, apetecia-me ter ficado a cantar duas horas e não consegui evitar ficar meio melancólico com a falta que tenho de sentir o povo português nas veias", começou por destacar.

"Todos os anos andamos de norte a sul a dar concertos, partilhar energia, sentir as pessoas antes, durante e depois dos espectáculos, a ouvir e a fazer parte de centenas de histórias... Saudades vossas e saudades dessa normalidade. [...] Vai ficar tudo bem", concluiu.

