Depois de superar a covid-19, Miguel Cristovinho recebeu finalmente alta médica e não tardou em correr para os braços do filho, Mateus, de dois anos.

Pai e filho mataram saudades num passeio ao ar livre, depois de duas semanas separados, e o momento foi registado para as redes sociais.

"Duas semanas depois tive alta médica!! Obrigado à malta do centro de saúde de Alvalade que me ligou com frequência para saber do meu estado e a todos vocês que me iam enviando mensagens com boas energias. Estamos de volta", escreveu o cantor na legenda a imagem.

Recorde-se que Mateus é fruto do casamento passado de Miguel Cristovinho com Mia Rose. O ex-casal anunciou a separação em julho deste ano.

