Passaram oito dias desde que Miguel Cristovinho entrou em quarentena, na sequência de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. No entanto, há motivos para festejar e o cantor parece estar mais animado que nunca.

Na tarde desta sexta-feira, partilhou na rede social Instagram um vídeo no qual aparece a dançar em roupão. A razão do seu contentamento, explicou, deve-se ao sucesso do álbum 'Sozinhos à Chuva', o quarto trabalho dos D.A.M.A, lançado a 14 de outubro.

"Nunca recebemos tanto feedback incrível com um disco, estou sem palavras", afirmou na legenda das imagens.

