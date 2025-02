Foi na sexta-feira, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, que os D.A.M.A. deram um concerto no Meo Arena.

Esta segunda-feira, dia 17, Miguel Cristovinho não conteve a emoção e decidiu agradecer aos fãs.

"Amigos, ainda aqui a tentar recuperar de sexta-feira. Foi overdose de amor, muita celebração, muita energia condensada e expelida num só lugar; ainda aqui a tentar responder a todas as mensagens que recebi, foi-me impossível ver todos os vídeos onde nos identificaram, sinceramente ainda nem sequer vi todas as fotografias épicas que a nossa equipa tirou para poder fazer um verdadeiro 'post' de agradecimento a cada uma das pessoas que fez parte deste dia e nos ajudou a torná-lo inesquecível. Mas virá", começou por escrever numa publicação partilhada na sua conta de Instagram.

"O palco é onde me sinto livre, é onde posso ser independentemente de como me sinto. Lisboa é a minha cidade preferida do mundo inteiro, é a minha casa e sentir-me abraçado por ela não tem preço. Muito obrigado a todos do fundo do meu coração", completou.

Leia Também: Cristovinho indignado com tribunal. "Não se trata das filhas deles"