Miguel Cristovinho está de quarentena depois de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus e na noite desta quarta-feira recebeu o carinho da amiga Carolina Deslandes.

Na sequência de ter sido alvo de uma onda de críticas por ter estado em contacto com membros da banda D.A.M.A, a artista realizou uma videochamada com o vocalista do grupo musical e registou o momento para as redes sociais.

"Sou muito grata por ti. Toda a gente devia ter um Mike na vida como amigo", escreveu na legenda da imagem que partilhou na sua conta de Instagram.

Veja a publicação abaixo.

Leia Também: Carolina Deslandes furou as regras de isolamento? Cantora reage