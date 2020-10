Carolina Deslandes foi acusada de ter furado o isolamento social, depois de ter estado em contacto com os elementos da banda D.A.M.A., que estão infetado com Covid-19. Perante tais alegações, a cantora recorreu à sua página de Instagram para colocar tudo em 'pratos limpos'.

Na legenda de uma imagem onde mostra o resultado negativo do teste que fez ao novo coronavírus, a artista começou por escrever: "Foi o primeiro, hoje fiz mais um que veio negativo, tanto o meu como o dos meus filhos. Como da minha equipa e da Kiki. Zero sintomas, e todos negativos. Foi depois de dois testes negativos que retomei a minha actividade profissional".

"Enquanto fiz o concerto e o 'The Voice' mantive-me de máscara, tirando-a estritamente nas alturas em que tinha de ser filmada a falar. Não toquei em ninguém, não estive a menos de dois metros de ninguém. E repito: os meus testes estavam negativos. Esses testes foram mostrados a todas as pessoas que trabalharam comigo", destacou, mas não ficou por aqui.

Em relação ao facto de ter estado com a banda, esclareceu: "Apesar de ter estado com os DAMA, estive de máscara também e só a tiramos para tirar uma fotografia no final. Não toquei em ninguém, não fui jantar a seguir, não estive com absolutamente ninguém. Cumpri todas as indicações que me foram dadas e continuo a testar negativo".

