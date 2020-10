Depois de Miguel Coimbra, dos D.A.M.A., ter revelado que está infetado com Covid-19, na semana passada, os restantes elementos da banda contaram aos fãs que também estão infetados.

Esta segunda-feira, Kasha publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram onde começa por agradecer todo o carinho que tem recebido.

"Estou em isolamento desde quarta-feira passada, mas a verdade é que testei positivo. Estou sem qualquer tipo de sintomas, estou bem, sinto-me como se não tivesse testado positivo. Mas a verdade é que estou com o bicho e, por isso, vou ter de estar de quarentena até ele se ir embora", acrescentou de seguida.

"É impressionante, de facto. Há uma semana não tinha ninguém que eu conhecesse que tinha testado positivo à Covid-19 e, de repente, tenho uma série de pessoas contagiadas também", destacou. "Basta olharmos para o telejornal e vemos os números a aumentar todos os dias. O perigo é real, protejam-se. Eu, felizmente, tenho a sorte de não ter sintomas, mas há pessoas com sintomas, febres e coisas mais graves", continuou.

De referir que além dos cantores da banda, também a namorada de Kasha, Bárbara Bandeira, está infetada, assim como a companheira de Miguel Coimbra, a atriz Angie Costa.

De seguida, Kasha adianta que a banda vai manter os planos e lançar o próximo álbum esta semana. "Claro que isto veio numa altura particularmente chata para nós, vamos lançar o quarto disco, 'Sozinhos à Chuva', na sexta-feira, dia 30", disse. Veja o vídeo na íntegra na galeria.

Por sua vez, Miguel Cristovinho escreveu nas stories da sua página de Instagram: "Pessoal, obrigado pelas mensagens de preocupação! Como sabem, depois da notícia do [Miguel] Coimbra, eu e o Kasha temos estado em isolamento. Também testei positivo, no dia a seguir ao Coimbra, portanto, já não estive com o Mateus [filho, fruto da relação terminada com Mia Rose] no fim de semana e estou sozinho em casa desde quarta".

"Estamos a tomar todas as precauções e vamos manter-nos em nossas casas até termos ordem de soltura. No entanto, apesar de não podermos fazer a promoção presencial [do novo disco] que estava planeada, resolvemos manter a data de lançamento do nosso álbum para sexta-feira, 30 de outubro. Não podemos adiar mais aquilo que estamos ansiosos por vos mostrar e do qual estamos muito orgulhosos", acrescentou, deixando ainda um apelo aos fãs: "Fiquem bem e protejam-se! Estamos juntos".

Numa outra storie, o cantor explicou ainda que "os sintomas que teve foram idênticos aos de uma gripe normal, febre ligeira e dores no corpo". "Agora já estou mais rijo", rematou.

