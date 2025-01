Mia Rose esteve de parabéns no domingo, 26 de janeiro, dia em que completou 37 anos de idade.

Nas stories da sua conta de Instagram, a cantora partilhou várias mensagens de amigas que não deixaram passar a data em branco.

Mia Rose mostrou ainda o seu bolo de aniversário, um bolo de chocolate da Landeau.

De recordar que a artista espera o primeiro filho fruto do casamento com António Morais, e é ainda mãe de Mateus, do antigo casamento com Miguel Cristovinho.

© Instagram/Mia Rose

