Bárbara Bandeira está de quarentena depois de ter testado positivo à Covid-19 na semana passada. Em casa, a cantora tem desfrutado da companhia do amigo de quatro patas e do namorado, Kasha, como se pode perceber nas recentes imagens que partilhou no Instagram.

A cantora mantém-se ativa nas redes sociais, onde tem partilhado algumas imagens destes primeiros dias em casa, em isolamento social.

A conversa com os amigos também se tem mantido em dia, através de videochamadas, como destacou nas stories do Instagram com uma imagem em que aparece ao telefone com Carolina Deslandes.

O carinho do amigo de quatro patas não passa despercebido, como pode ver nas imagens da galeria.

