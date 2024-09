Quatro dias depois de anunciar que está grávida pela segunda vez, Mia Rose partilhou na sua conta de Instagram um vídeo emotivo com a reação de amigos e família à notícia.

No vídeo, é possível ver as diferentes formas como a cantora contou ao seu círculo mais próximo.

Quer tenha sido em videochamada, mostrando o resultado do teste de gravidez, numa dedicatória escrita num livro que ofereceu, ou numa ecografia transmitida na televisão, a reação foi sempre a mesma: de surpresa, muita felicidade e lágrimas.

O momento mais importante foi reservado para o final do filme, com Mia Rose e o marido, António Morais, a contar a novidade a Mateus, fruto da relação da cantora com o ex-marido Miguel Cristovinho.

"Sabes o que é que eu tenho aqui?", pergunta a cantora ao filho, com a mão na barriga. "Tenho um irmãozinho para ti, ou uma irmã."

"Como?", pergunta Mateus, terminando assim o vídeo.