Decorreu na noite de quinta-feira, dia 18, a 22.º edição dos prémios Grammy Latino. Uma noite especial para a cultura nacional, com três nomeados portugueses: Sara Correia, Carolina Deslandes e Salvador Sobral.

'Do Coração', de Sara Correia, estava indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, 'BPM', de Salvador Sobral, estava nomeado na categoria de melhor engenharia de som e Carolina Deslandes era candidata ao Grammy Latino de melhor vídeo em versão longa com 'Mulher'. Os prémios não vieram para Portugal, veja aqui a lista de vencedores, e de entre os nomeados nacionais apenas há registo de Sara Correia na red carpet do evento. Carolina Deslandes faltou ao evento por motivos profissionais e Salvador Sobral não sabemos se não esteve presente ou simplesmente 'escapou' às fotografias.

Espreite a galeria para ver o brilho de Sara Correia e os visuais, muitos deles marcados pela excentricidade, que mais deram nas vistas na cerimónia de entrega de prémios.