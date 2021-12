Cristina Ferreira apostou num visual muito descontraído para usar esta terça-feira, 28 de dezembro. A apresentadora partilhou imagens do look com os seguidores da sua conta de Instagram.

Sem dúvida que a peça que se destacou foi um body preto bastante cavado, que foi conjugado com umas jeans largas e ainda umas botas estilo militar.

O body, a título de curiosidade, faz parte da sua coleção e está disponível em preto e em branco por 39,90 euros.

Ora veja:

