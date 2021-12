A três dias da Passagem de Ano, Cristina Ferreira decidiu começar a passar em revista 2021 e lembrar os momentos que tornaram este ano inesquecível.

Recuando às "coisas boas" do seu ano, a diretora de ficção e entretenimento da TVI destacou um dos programas que ficará para sempre na sua memória: o 'All Together Now'.

Cristina reuniu as fotografias que mais a marcaram durante as filmagens do grandioso concurso de talentos, sejam elas dos looks com os quais brilhou ou da presença de amigos especiais como Ruben Rua. Espreite a galeria para ver as imagens.

