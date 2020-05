Esta segunda-feira, dia 18, Cristina Ferreira começou o seu programa da SIC de uma forma bem diferente. Inspirada na vida do campo, a apresentadora surgiu com um visual à altura, com direito a chapéu e tudo. Nas redes sociais, Cristina partilhou este look que desde logo foi bastante elogiado pelos inúmeros fãs.

Foi também neste contexto que a anfitriã esteve à conversa com alguns dos participantes do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', nomeadamente, Pedro, Dalila, Nancy e Neusa.

Costuma acompanhar o formato?

Veja o visual na galeria.

