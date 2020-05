Celorico de Basto, Braga

A menos de uma hora de distância do Porto esta ampla casa, com cerca de 3.000m2 s foi totalmente remodelada recentemente, mantendo as características rústicas da casa de pedra original.

A “Casa do Planalto” pode ser uma opção para férias divertidas em família com toda a privacidade que se pretende. Entre os quatro quartos, sala de estar e jantar com amplas janelas com luz natural, e cozinha equipada, não falta espaço para ninguém.

Mas o destaque vai mesmo para os espaços exteriores: a piscina, com seis espreguiçadeiras, toalhas e guarda-sol, o barbecue, o forno a lenha para a confeção de pizzas, matraquilhos, e a vista panorâmica e verde ao redor. Os proprietários propõem limpeza diária incluída e um serviço personalizado: a possibilidade de confecionar pratos, de entrega de pão fresco assim como de compras ao domicílio.

Coimbra

Esta casa de aldeia, perto de Coimbra, é para as famílias que entre mergulhos trocam os banhos de sol pelo exercício físico. Além da piscina exterior, a pitoresca casa tem ainda um campo de ténis privativo (raquetes e bolas incluídas) onde é permitida e aconselhada a prática de desporto em conjunto pequenos e graúdos.

Porto Covo, Sines

Dezassete hectares de sobreiro a uma hora de distância de Lisboa e a 15 minutos da Costa Vicentina. Esta casa, tipicamente alentejana, é o local perfeito para aproveitar o sol e dar uns mergulhos com bastante calma, longe do stresse da cidade, num misto entre campo e praia, rodeado pelas florestas típicas de pinheiros e eucaliptos do Alentejo.

O espaço exterior compõe-se de uma grande piscina aquecida e de vários e amplos terraços. Há ainda uma mercearia a dois minutos da casa.

Veja aqui fotos das 3 casas:

