10 lugares incríveis para voltar a viajar pelos Estados Unidos

Nova Iorque

A cidade que nunca dorme não podia ficar fora desta lista de dez lugares para voltar a apaixonar-se pelos Estados Unidos. Quem não tem vontade de voltar a passear pela Big Apple, assistir a um espetáculo da Broadway ou comer um delicioso hamburger americano?

Nova Iorque é o destino principal de qualquer turista que viaja aos Estados Unidos, uma cidade com uma grande oferta turística e cultural que não deixa ninguém indiferente. Por alguma coisa é considerada a Capital do Mundo.

Nova Orleães

Nova Orleães, no estado do Louisiana, é uma mistura de culturas que deslumbra os seus visitantes com sua gastronomia crioula, a sua boa música e lugares encantadores como o bairro francês. Visitar Nova Orleães em fevereiro é como um sonho, já que este é o mês do famoso Mardi Gras, um incrível desfile de carnaval no qual a cidade se veste de luzes, cores e grinaldas e, claro, muita festa e animação.

São Francisco

Para descobrir os encantos da Costa Oeste, São Francisco é a cidade indicada. É, sem dúvida, um dos melhores lugares para voltar a apaixonar-se pelos Estados Unidos e um claro exemplo disso são lugares como a Golden Gate, a prisão de Alcatraz, os bosques do Muir Woods e, claro, as suas emblemáticas colinas.

Outra das características mais interessantes de São Francisco é a sua multiculturalidade. É possível vê-la em alguns dos seus bairros mais populares como Chinatown, Mission District o Haight-Ashbury.

Nashville

O berço do country é outro dos melhores lugares para voltar a apaixonar-se pelos Estados Unidos. Nashville é a capital do Tennessee e é conhecida como a Atenas do sul devido aos seus edifícios de estilo neoclássico. Na cidade existe até um Partenon, como na capital grega. Se viajar a Nashville, não deixe de passar pela famosa Boot Country para comprar umas modernas botas de cowboy.

Outro dos locais famosos de Nashville é o Music City. Foi aqui que nasceram estrelas como Miley Cyrus ou Taylor Swift, além de bandas de rock como Kings of Leon ou Paramore.

Phoenix

Phoenix como cidade não oferece muitos atrativos além das suas mansões vitorianas. No entanto, é necessário mencioná-la nesta lista porque mesmo ao lado do deserto do Arizona, é um dos lugares mais representativos do sudoeste dos Estados Unidos. Por lá passa a emblemática Rota 66, que de certeza já ouviu falar, já que aparece como cenário de vários filmes norte-americanos. Lembra-se dessa cena em que uma Harley Davidson percorre uma longa autoestrada com um desfiladeiro ao fundo? Pois, é essa.

San Diego

"California, here we come San Diego” é uma das cidades mais turísticas do sul da Califórnia, um lugar de praias idílicas e atrações como o Old Town, o espetacular Balboa Park ou o Crystal Pier. Além do mais, tem a sorte de contar com um dos maiores zoológicos do mundo.

Uma curiosidade: já ouviu falar dos ventos de Santa Ana? É um fenómeno climático que acontece em algumas partes do sul da Califórnia, incluindo San Diego. Estes ventos, também chamados de ventos do Diabo, têm a sua própria lenda. Dizem que quando o vento uiva, as pessoas comportam-se de maneira estranha. Será verdade?

Charleston

Sim, é isso mesmo, Charleston não é apenas um estilo de dança. Também é uma cidade da Carolina do Sul famosa pelas suas ruas encantadoras repletas de casinhas de tons pastel e um ambiente típico do sul. Outro lugar perfeito para voltar a apaixonar-se pelos Estados Unidos.

Recomendamos fazer uma visita guiada pela cidade e conhecer mais sobre a história de Charleston, marcada por episódios sombrios como a escravatura e o início da Guerra Civil.

Boston

Boston é, sem dúvida, um dos melhores lugares para voltar a apaixonar-se pelos Estados Unidos. Uma cidade que transborda história e que é considerada um dos centros académicos do país. E não é para menos, pois é sede de algumas das universidades mais prestigiosas da América do Norte, como Harvard e a Universidade de Boston.

Santa Fe

Casas de adobe rodeadas por montanhas? Estamos mesmo nos Estados Unidos? Sim, concretamente no Novo México, o estado que separa o país dos seus vizinhos mexicanos. Este lugar começou a ser conhecido no século XIX, quando se tornou um ponto muito transitado do Caminho de Santa Fe, a rota comercial que conectava o Missouri com os estados desérticos do sul.

Galveston

Galveston é uma cidade pouco conhecida do estado do Texas, próxima a Houston. As suas extensas praias e arquitetura vitoriana são um atrativo para muitos turistas. No entanto, uma das suas atrações principais é o Galveston Island State Park, um parque de atrações costeiro situado sobre um cais que oferece uma autêntica vista de postal da cidade.

