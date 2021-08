Os 10 roteiros turísticos mais bem avaliados de Portugal em 2021

Passeios de barco, tours de caiaque no interior de grutas, nadar com golfinhos, estão entre as atividades que a Civitatis, empresa de venda de visitas guiadas, excursões e free tours, identificou entre os dez roteiros mais bem avaliados no nosso país durante este ano.

Passeio de barco pela Ponta da Piedade ao entardecer

Com nada mais nada menos que um 10 de nota média, o passeio de barco pela Ponta da Piedade ao entardecer saindo de Lagos é uma das atividades mais bem avaliadas da plataforma este ano. Não é por acaso, já que assistir ao pôr do sol enquanto se navega perto da escarpada costa da Ponta da Piedade é uma experiência única.

Paddle surf nas grutas de Benagil

Em primeiro lugar do pódio das atividades mais bem avaliadas também aparece o paddle surf nas grutas de Benagil. Portimão está a ser um dos destinos mais visitados pelos portugueses este ano, especialmente durante a atual temporada de verão, por isso não é de estranhar que esteja nas posições mais cimeiras de qualquer tipo de lista turística. Por falar nesta encantadora cidade, Portimão possui um dos litorais mais bonitos do Algarve e esta atividade atrai tanto adeptos da natureza como do desporto, já que permite explorar o interior das grutas de Benagil sobre uma prancha de paddle surf.

Grutas de Benagil créditos: Civitatis

Batismo de mergulho no Funchal

A Ilha da Madeira atrai milhares de turistas pelos seus atrativos naturais, a sua gastronomia e, claro, as suas praias. Graças às suas águas cristalinas, a Reserva Natural Parcial do Garajau é o lugar ideal para aprender a mergulhar, por isso o batismo de mergulho no Funchal é uma das nossas atividades mais bem avaliadas do ano, com média de 9,8.

Jeep safari pelos arredores de Albufeira

Das praias aos bosques, o jeep safari pelos arredores de Albufeira, com uma média de 9,6, inclui tanto as belezas das praias, piscinas naturais e bosques como atrativos históricos. Um tour completo e cheio de aventura num todo-o-terreno.

Tour de caiaque pelas grutas de Benagil

As grutas de Benagil são um dos principais atrativos da região ao Algarve, mas conhecê-las de caiaque é uma experiência diferente, já que permite atravessá-las e até mesmo nadar na sua praia secreta. Por isso, os viajantes da Civitatis avaliam o tour de caiaque pelas grutas de Benagil com uma média de 9,6, já que, além de apreciarem suas belezas, também conhecem curiosidades sobre a região.

Tour noturno por Aveiro

Durante a temporada estival, os tours noturnos ganham adeptos, já que permitem conhecer as cidades com um clima mais agradável e de outra perspetiva. Aveiro, um destino especialmente mágico sob a luz da lua, tem vindo a conquistar os clientes da Civitatis com o tour noturno, como comprova a sua nota média de 9,8. Uma oportunidade incrível para conhecer as suas fachadas de estilo Art Nouveau e os seus monumentos de uma forma especial.

Aveiro créditos: Civitatis

Passeio de barco pela Ria Formosa

Se o Algarve é uma das regiões mais procuradas por diferentes perfis de visitantes, isso justifica-se pela variedade de atrações que a região oferece. Com o passeio de barco pela Ria Formosa saindo de Faro é possível conhecer outro espaço natural da zona, que se destaca pela sua grande variedade de espécies animais, especialmente de aves. Considerada uma das sete Maravilhas Naturais de Portugal, a Ria Formosa tem vindo a conquistar os clientes da Civitatis em 2021, que deram uma nota média de 9,5 a esta atividade.

Free tour por Cascais

Durante o verão, é inevitável que os destinos costeiros atraiam visitantes, mas muitos deles vão muito além do turismo de praia. O free tour por Cascais é prova disso, já que, com uma nota média de 9,3, é um dos mais bem avaliados pelos clientes da Civitatis, que adoram conhecer a história desta cidade que passou de vila de pescadores a estância de verão da monarquia no século XIX. Cascais conta com edifícios e monumentos históricos num cenário idílico.

Cascais créditos: Civitatis

Nadar com golfinhos em São Miguel

Poucos destinos no mundo oferecem a possibilidade de viver uma experiência tão única como nadar com estes mamíferos tão simpáticos, mas aquele que ocupa a nona posição é um deles. Com uma nota média de 9, a atividade permite nadar com golfinhos em São Miguel respeitando o espaço vital destes animais.

Passeio de barco pelo Peso da Régua

Claro que o Norte de Portugal não podia ficar de fora da lista e fá-lo em grande estilo, com um passeio de barco pelo Peso da Régua, cidade onde o famoso vinho do Porto é produzido. Do barco, terá vistas privilegiadas das inúmeras vinhas espalhadas pelo horizonte, criando uma paisagem idílica nas margens do Douro.