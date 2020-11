Em que concelho português fica o ponto zero das coordenadas nos nossos mapas? Qual a montanha nacional mais elevada? E, que estrada conquista o título da mais extensa no retângulo luso? Três entre as dez perguntas deste quiz.

