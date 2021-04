11 celeiros reconvertidos em belos alojamentos. Açores está na lista

Antigos espaços que serviram no passado como celeiros foram, entretanto, reconvertidos em confortáveis alojamentos aptos a receberem famílias que procuram comunhão com a natureza. Embora vivamos um tempo em que ao sonho de viajar se impõem limitações físicas, nada nos impede de acrescentar à nossa agenda de concretizações futuras uma ‘escapadinha’ de alguns dias nestes oásis de paz.

Porque os olhos também viajam, deixamos-lhe vista sobre 11 celeiros que são convite a mergulhar na natureza em diferentes paragens. A par de sugestões na Inglaterra e Irlanda, assim como nos Estados Unidos, um dos celeiros aqui apresentados, encontra-se no território insular dos Açores, a pouco mais de duas horas de viagem de avião desde Portugal continental.

Garajau Nature Retreat, com o anfitrião Francisco (Açores, Portugal)

Este celeiro, com uma vista sobre o mar, está localizado numa península, sendo um verdadeiro jardim rodeado pelo oceano. É o lugar perfeito para repor energias e retirar-se da vida quotidiana, seja por ser uma propriedade livre de wi-fi, pela possibilidade de fazer churrasco ao ar livre ou pelo tempo que poderá desfrutar na piscina esculpida na rocha.

créditos: Airbnb

The Barn Guesthouse, com a anfitriã Natalie (Geórgia, EUA)

As janelas e os tetos altos do celeiro de Natalie oferecem uma vista relaxante sobre a serena floresta da Geórgia, tornando esta guesthouse cuidadosamente decorada numa sugestão para aqueles que procuram uma 'escapadinha' pacífica imersa na natureza.

Airbnb

The Barn at Old Morro, com a anfitriã April (Califórnia, EUA)

Situado num belo local, sob o arvoredo de majestosos carvalhos, o celeiro de April é um ótimo local para explorar a Costa Central da Califórnia. A partir dali começam muitos trilhos de caminhadas para descobrir vinhas panorâmicas e belas praias nas proximidades.

créditos: Airbnb/Alexandra Wallace

Barn in the Surrey Hills, com a anfitriã Melanie (Inglaterra, Reino Unido)

A cerca de 800 metros de um trilho em Surrey Hills, o celeiro de Melanie é um retiro elegante e moderno. A sua tranquila sala de estar, em plano aberto, é local para relaxar e apreciar as vistas sobre o lago e o jardim, após um dia de caminhadas no vizinho South Downs National Park.

Airbnb

Cotswold Cottage, com a anfitriã Kate (Inglaterra, Reino Unido)

Localizada no topo de uma colina com vista para o vale Windrush, a cabana de Kate é um celeiro georgiano elegantemente convertido. Este local é perfeito para explorar os Cotswolds e as suas aldeias genuinamente inglesas de pedra de cor de mel.

créditos: Airbnb/Simon Foster Photography Ltd

Luxury Forest Barn, com a anfitriã Nicole (Inglaterra, Reino Unido)

Localizado a apenas duas horas de carro de Londres, este celeiro situa-se no final de uma tranquila estrada privada com vista de longo alcance. A partir daqui pode caminhar, andar de bicicleta ou percorrer os quilómetros de trilhos florestais, bem como desfrutar da vida na aldeia com um curto passeio até aos tradicionais pubs, lojas e salas de chá.

Airbnb

Retro Barnhouse, com a anfitriã Hannah (Nova Iorque, EUA)

Esta casa Barnhouse dos anos 1790, com os seus campos, caminhos, rede, churrasqueira e fogueira, é um espaço de retiro perfeito para amigos, famílias, aventureiros ou para aqueles que simplesmente precisam de uma 'escapadinha' relaxante.

créditos: Airbnb

Lost River Barn, com os anfitriões Rich & Brittany (West Virginia, EUA)

O celeiro de Rich & Brittany é um rústico retiro moderno, ideal para aqueles que querem experimentar uma estada nas montanhas sem renunciar ao conforto de um lar moderno. Internet de fibra ótica, ar condicionado, jacuzzi ao ar livre, grelhador a gás e cozinha totalmente equipada são apenas algumas das comodidades que encontrará neste celeiro.

Airbnb

Celeiro centenário e rústico do século 17, com a anfitriã Sally (Inglaterra, Reino Unido)

O celeiro de Sally é outro exemplo de comodidades modernas num cenário rústico rodeado por área campestre. Localizado numa propriedade equestre a apenas 30 minutos de Londres, este celeiro oferece uma cozinha totalmente equipada, casa de banho com chuveiro, aquecimento por piso radiante, wi-fi de alta velocidade, som surround, altifalante bluetooth e televisão.

Airbnb

Old Stone Barn, com os anfitriões Patricia e Philip (Galway, Irlanda)

Este belo celeiro de pedra com 110 anos, com vista para o lago de Lough Corrib, situa-se numa tranquila estrada rural entre as aldeias históricas do Congo e Clonbur. Patricia e Philip (e o seu cão Coco) disponibilizam bicicletas e dicas para explorar a área circundante e as suas belezas naturais.

Airbnb

Barn in the New Forest, com a anfitriã Alison (Inglaterra, Reino Unido)

O celeiro de Alison, recentemente remodelado, está localizado na pacata zona rural de Dorset. Esta zona oferece atividades de todos os tipos como ciclismo, vela, caiaque e remo, bem como excursões, começando pelas muitas caminhadas para a floresta mesmo à sua porta.

A Airbnb nasceu em 2007 quando dois anfitriões receberam três hóspedes na sua casa em São Francisco, nos Estados Unidos. Desde então cresceu para quatro milhões de anfitriões que já receberam mais de 800 milhões de hóspedes em quase todos os países do mundo.