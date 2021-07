É uma das marcas de referência no mundo da culinária. Foi fundada em 1885 pelo empresário suíço Julius Michael Johannes Maggi, que elegeu Kemptthal, no cantão de Zurique, na Suíça, para construir a sua primeira fábrica. Ao longo dos últimos 136 anos, a Maggi tem sido uma marca presente na vida de milhões de famílias em todo o mundo através de soluções culinárias práticas que realçam o sabor das refeições do dia a dia. Em Portugal, a empresa comercializa caldos, purés, sopas, temperos e noodles.

"Consideramos que cozinhar é uma experiência única na vida das pessoas. Para tornar essa experiência cada vez mais interessante, a Maggi fornece aos seus consumidores uma vasta gama de produtos com sabores criativos, contemporâneos e, acima de tudo, deliciosos. A nossa missão é ajudá-lo a preparar refeições práticas, equilibradas e nutritivas, para si e para as pessoas de quem mais gosta", informa a marca suíça, que integra o portefólio do grupo empresarial helvético Nestlé, no site da empresa.

Temos um livro de receitas Maggi, duas embalagens de Pasta Oriental Noodles XXL Maggi, duas embalagens de Puré de Batata com Abóbora Maggi, duas embalagens de Sopa de Tomate Maggi, uma embalagem de Caldo de Galinha Maggi e uma embalagem de Suculento no Forno Maggi para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site Saboreia a Vida da Nestlé, descobrir os quatro ingredientes principais que o novo Puré de Batata com Abóbora Maggi leva e enviar a resposta para passatempo.maggi@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 17 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

