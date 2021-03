Ganhe packs de óleos essenciais energizantes de uma marca portuguesa

Criado com óleos essenciais de laranja doce, lima e bagas de zimbro, o Óleo Essencial Energizante da Folha d'Água, marca fundada em 2008 que resulta de um spin-off da Universidade do Minho, é o ritual de relaxamento perfeito. A laranja doce, um óleo essencial muito usado em aromaterapia, confere-lhe um poder anti-inflamatório, antissético e antidepressivo. Este ingrediente proporciona uma sensação de bem-estar enquanto relaxa É, igualmente, um bom aliado para combater gripes e resfriados.

Antibacteriano e desinfetante, o óleo de lima permite aliviar estados de depressão, aumentando o ânimo em momentos de melancolia. As bagas de zimbro, por seu lado, estimulam e fortalecem o sistema nervoso. "A combinação destes três óleos essenciais é muito apropriada para a fase atual de pandemia que atravessamos, onde o medo, a depressão e a ansiedade tendem a predominar", assegura a Folha d'Água no comunicado de imprensa que anuncia o lançamento deste novo óleo essencial.

O portefólio da empresa, que também comercializa chás, infusões e ingredientes de cosmética natural como a manteiga de cacau e a manteiga de karité refinada, integra ainda o Óleo Essencial de Erva-Limão, um produto com propriedades anti-fúngicas, desodorizantes, relaxantes e anti-inflamatórias, bem como o Óleo Essencial de Toranja. Esta fruta ácida estimula o sistemas linfático e o sistema imonulógico. Este óleo tem ainda a vantagem de reduzir a celulite e de prevenir gripes e constipações.

Temos 10 packs de óleos essenciais energizantes da Folha d'Água, compostos por uma embalagem de Óleo Essencial Energizante e uma embalagem de Óleo Essencial de Erva-Limão ou de Óleo Essencial de Toranja, para além de um toalhete turco, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa, descobrir o nome de uma das linhas de produtos e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.prevenir@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail nem de indicar se prefere o pack com o Óleo Essencial de Erva-Limão ou com o Óleo Essencial de Toranja, no caso de ser um dos vencedores do passatempo. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h00 do dia 16 de abril de 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!