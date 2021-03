Ganhe champôs, condicionadores e máscaras com ingredientes naturais certificados

A cantora e atriz Soraia Tavares foi a escolhida pela Herbal Essences para ser a embaixadora do novo lançamento da marca, a Herbal Essences Bio:Renew Aloé Vera & Óleo de Abacate. Composta por um champô, por um condicionador e por uma máscara, a nova gama, vegana, hidrata o cabelo seco e acalma e suaviza o couro cabeludo. Além de integrar 90% de ingredientes de origem natural certificados pelos prestigiados jardins botânicos ingleses Kew Royal Botanic Gardens, tem fortes preocupações ambientais.

As embalagens dos novos produtos são 100% recicláveis e integram na sua composição 25% de plástico reciclado, o que também agrada à artista de 26 anos. "É um orgulho enorme ter sido convidada para ser embaixadora desta coleção Herbal Essences, uma marca de que gosto muito, que combina a ciência com a natureza, que deixa os meus caracóis mais saudáveis e cheios de vida, para não falar do aroma que deixa no meu cabelo", elogia Soraia Tavares, nascida a 13 de junho de 1994, em Cabo Verde.

