Num desafio à tradição, a irreverente marca de vinho do Porto Offley, fundada em Londres em 1737 pelo empresário William Offley, surpreendeu o mercado com a gama Clink, composta por um branco e por um rosé, para saborear com água tónica ou com gin, pensados para atrair consumidores em busca de novas alternativas. Brindar com vinho do Porto é um gesto tradicionalmente associado a ocasiões mais solenes, a celebrações e a dias especiais mas, na camada mais jovem, a tendência é bem diferente.

Seguindo o crescente movimento da mixologia como oportunidade para evangelizar a categoria do vinho do Porto, a marca Offley criou dois vinhos com um perfil frutado e fresco, com menor teor de álcool e de açúcar do que o habitual, para uma simbiose perfeita quando combinados com água tónica e gelo. A irreverência de Offley Porto Clink Rosé e de Offley Porto Clink White desafia os consumidores a celebrarem a vida com um copo de vinho do Porto, procurando assim revolucionar os hábitos da nova geração.

Temos 10 garrafas de Offley Porto Clink White para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa vitivinícola que atualmente detém a marca, a Sogrape Vinhos, descobrir o nome do barão que se associou à empresa e que impulsionou a produção de vinho do Porto em tempos idos e enviar, de seguida, a resposta para o endereço de correio eletrónico passatempo.vinho@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h00 do dia 29 de abril de 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão eliminados após o anúncio dos ganhadores.

