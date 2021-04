Há mais de 60 anos que a Neutrogena desenvolve ininterruptamente soluções inovadoras para o consumidor, como é o caso da sua nova gama de produtos dermatológicos, Cellular Boost. Uma linha de cuidados que resulta de mais de sete anos de investigação e desenvolvimento com recurso a algumas das tecnologias de antienvelhecimento mais reconhecidas pelos dermatologistas para prevenir e combater os sinais visíveis de envelhecimento que resultam do burnout celular, desencadeado pelo stresse e pela fadiga.

Esta nova gama conta com uma variedade de produtos com fórmulas exclusivas que aceleram o processo de renovação natural da pele, reduzem as rugas e melhoram o tom e a elasticidade da epiderme, deixando-a completamente revitalizada. Temos cinco packs de prémios Cellular Boost da Neutrogena, no valor de 153,70 €, para oferecer neste passatempo, contendo cada um deles:

- 1 creme de dia antienvelhecimento FPS 20

Desenvolvido para combater os três problemas de pele que mais se agravam com o envelhecimento, as rugas, o tom pouco uniforme e a perda de firmeza, o Cellular Boost Creme de Dia Antienvelhecimento FPS 20 da Neutrogena contém Hexinol, um ativo que estimula a produção natural de colagénio e elastina e renova a superfície da pele, tornando-a mais lisa e uniforme.

Além de vitamina C, que corrige o tom irregular e reduz as manchas escuras, contém protetor solar com FPS 20. Este dermocosmético tem um preço de venda ao público recomendado (PVPR) de 27,90 €.

- 1 creme de noite regenerador

O Cellular Boost Creme de Noite Regenerador da Neutrogena reduz os sinais visíveis do envelhecimento causados pelo processo de burnout celular. Na sua formulação integra Hexinol, um ativo patenteado que reduz as rugas e melhora visivelmente o tom e a elasticidade da epiderme. Com uma textura rica e nutritiva, a pele é revitalizada e fica intensamente nutrida noite após noite. Tem um PVPR de 29,90 €.

- 1 concentrado antirrugas

Formulado com retinol, o Cellular Boost Concentrado Antirrugas da Neutrogena estimula a renovação das células da superfície da pele e aumenta a produção de colagénio e elastina. Para além disso, devido à presença de ácido hialurónico, outro dos ingredientes presentes na sua formulação, preenche as rugas, hidrata a pele e ajuda a restaurar a barreira cutânea, contribuindo para os benefícios antienvelhecimento da derme e funcionando como um sérum e um creme hidratante dois em um. Tem um PVPR de 29,90 €.

- 1 contorno de olhos antirrugas

O Cellular Boost Contorno de Olhos Antirrugas da Neutrogena, outro dos produtos que integram esta gama dermocosmética antienvelhecimento, rejuvenesce a área junto aos olhos e preenche as rugas, diminuindo simultaneamente os pés de galinha e as linhas de expressão que esta área do rosto vai ganhando com o passar do tempo. Tem um PVPR de 21,90 €.

- 1 esfoliante com vitamina C

Ajuda a preparar a pele para receber os outros cuidados e a renová-la, removendo as células mortas através de uma esfoliação dupla, química e física, mas delicada. O Cellular Boost Esfoliante Vitamina C da Neutrogena contém um derivado de vitamina C com propriedades antioxidantes que também ajuda a prevenir o aparecimento de manchas escuras, descolorando a melanina já existente. Tem um PVPR de 14,90 €.

- 1 corretor de manchas

Com retinol e vitamina C, o Cellular Boost Corretor de Manchas da Neutrogena estimula a renovação celular, ajudando simultâneamente a corrigir o aspeto das manchas escuras causadas pelo burnout celular. Com o passar do tempo, a pele fica mais luminosa, com um tom mais uniforme e também com menos manchas. Os resultados veem-se logo após a primeira semana. Tem um PVPR de 29,90 €.

Para se habilitar a ganhar um destes packs, apenas tem de ir ao site nacional da marca, descobrir outra das novidades lançadas no mercado português e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.prevenir@sapo.pt. Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte prevenir@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!