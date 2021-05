Ganhe champôs, séruns e suplementos alimentares que combatem a queda capilar

É normal que nas mudanças de estação, principalmente na primavera e no outono, a queda de cabelo tenda a ser mais acentuada. Apesar de ser inevitável, existem fatores que podem ajudar a prevenir e a controlar as perdas de fios mais acentuadas. É o caso da rotina de cuidados capilares da Lazartigue, composta por produtos anti-queda com formulações inovadoras que ajudam a regular o ciclo capilar dos folículos, contribuindo, assim, para um cabelo mais forte e resistente nas alturas mais críticas do ano.

Temos três packs de prémios da Lazartigue para oferecer neste passatempo, no valor de 103,50 €, compostos cada um deles por:

- 1 embalagem de champô Fortify

Com uma textura de gel transparente, tem a capacidade de retardar a queda do cabelo. Constituido por guaraná e extrato de óleo de rícino, dois ingredientes que vão estimular e fortificar o crescimento capilar, melhorando a circulação sanguínea do couro cabeludo, este champô vegano integra ainda na sua composição cocoanfoacetato de sódio, digliceril, propanediol, ácido cítrico e tocoferol, princípios ativos que hidratam, promovem a regeneração cutânea e ajudam a neutralizar os radicais livres.

- 1 embalagem de sérum Stronger

Com uma textura em gel transparente e um aroma mentolado, integra extratos botânicos e principios ativos patenteados. Este produto fortificante reforça o cabelo desde a raiz, atrasando a queda temporária. Este sérum vegano de elevada tolerância foi desenvolvido com proteína de soja hidrolisada, óleo de ricino hidrogenado e Capixyl, um complexo patenteado de peptídeos biomiméticos extraídos do trevo vermelho. Também contém Neutrazen, um neurocosmético patenteado que protege o couro cabeludo.

- 1 embalagem de suplemento alimentar Boost

Reduz a queda capilar, reforçando, revitalizando e melhorando a resistência do cabelo, promovendo o seu crescimento natural, dia após dia. Para além de extrato de rúcula, que fortalece os folículos pilosos, integra na sua composição extratos de rábano-negro, zinco, selénio, cobre, manganês e vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B8 e vitamina E, substâncias protetoras que contribuem para a manutenção de um cabelo saudável.

Para se habilitar, apenas tem de ir ao site nacional da Lazartigue, descobrir a percentagem média de ingredientes de origem natural nas suas formulações e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.cabelo@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 8 de junho de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

