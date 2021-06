A empresa de animação turística Bello'Giro, sediada em Baião, proporciona uma série de experiências, em terra e no rio, que foram desenvolvidas para ficarem na memória dos que as vivem. É o caso dos animados passeios de buggy e de segway na serra da Aboboreira e na serra do Marão que a companhia promove, que percorrem trilhos ainda pouco explorados e que podem ser combinados com uma degustação gastronómica na Tasquinha do Fumo, um estabelecimento de restauração pitoresco e acolhedor.

Temos cinco vouchers que valem um passeio de buggy e segway na serra da Aboboreira e uma degustação de produtos locais na Tasquinha do Fumo, em Campelo, para duas pessoas, no valor de 150 €, para oferecer. Para se habilitar, para além de seguir a empresa no Facebook ou no Instagram, apenas tem de ir ao site da Bello'Giro, descobrir o nome da rota que passa pela serra da Aboboreira e enviar a resposta para passatempo.experiencias@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 22 de junho de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores. O voucher, a usufruir no prazo de três meses após a emissão, implica uma reserva prévia e está sujeito à disponibilidade da empresa.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!