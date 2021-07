O verão é uma das alturas em que mais gostamos de andar com o cabelo solto, bonito e saudável. No entanto, este é também o período em que as hastes capilares mais se danificam por causa dos estragos que o sal do mar, o cloro das piscinas e os raios solares provocam. Para os evitar, a marca francesa René Furterer tem no seu portefólio de produtos a gama Solaire para nutrir e hidratar o cabelo, reduzindo os danos e a secura provocados pelo exterior, deixando-o sedoso, macio e suave.

Tratam-se de cuidados com óleos essenciais de origem natural e extratos de plantas criteriosamente selecionados que protegem e revelam a beleza natural dos fios. Temos três packs de produtos, compostos por uma embalagem de champô, uma embalagem de óleo protetor e uma embalagem de suplementos nutricionais Vitalfan da gama Solaire de René Furterer, no valor de 57,80 €, para oferecer neste passatempo.

