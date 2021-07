Ao longo da vida da mulher, o corpo sofre modificações físicas e hormonais que, com o tempo, podem causar desconforto no dia a dia. Desenvolvida por especialistas médicos e farmacêuticos credenciados, a Cumlaude Lab, criada em 1998, é uma marca de dermoginecologia inovadora que oferece soluções tecnológicas para melhorar a saúde e a qualidade de vida das mulheres, como é o caso do gel em creme Cumlaude Lab Hidratante Interno Deligyn, um hidratante vulvovaginal mucoadesivo não hormonal.

Indicado no alívio dos sintomas de atrofia e secura vaginal e sem perfume, foi testado ginecologicamente e dermatologicamente, tal como o Cumlaude Lab Hidratante Externo, um gel em creme vulvoperineal que oferece uma proteção contínua face às agressões externas. Cumlaude Lab Higiene Íntima Diária, específico para a higiene íntima diária de mulheres em idade fértil, com propriedades protetoras e hidratantes, é outro dos produtos da marca, que também desenvolve complementos nutricionais.

Cumlaude Lab Drenaqua Cápsulas é um suplemento alimentar com ação drenante que ajuda a eliminar líquidos de forma natural e favorece o trânsito intestinal, melhorando a silhueta feminina. À base de magnésio, chá verde, a-gluco-oligossacarídeos e vitamina B6, não tem glúten nem lactose e é também ele clinicamente testado. Temos três packs de prémios compostos por uma embalagem de cada um destes quatro produtos da marca Cumlaude Lab, no valor de 66,76 €, para oferecer neste passatempo.

Para se habilitar, tem de seguir o perfil de Instagram da Cumlaude Lab. É lá que vai descobrir qual é a percentagem de mulheres que cuida da mucosa vaginal. Depois de encontrar esse número, envie a resposta para o endereço de correio eletrónico passatempo.cumlaudelab@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 13 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

