Ganhe suplementos alimentares com ativos vegetais e consiga a silhueta que sempre quis

Fonte de inspiração, de exploração e de beleza, a natureza e as plantas são a base do modelo de desenvolvimento do grupo farmacêutico Arkopharma. Há mais de 35 anos, os investigadores destes laboratórios se esforçam para transformar a inteligência da natureza em soluções naturais. Combinando ciência, criatividade e uma total segurança, sempre com respeito pelo meio ambiente, desenvolveram uma gama de complementos nutricionais que já melhorou a vida e até a autoestima de milhares de mulheres.

Um deles é o Arkocápsulas Chá Verde Bio, um suplemento alimentar à base de chá verde de produção biológica. Este produto melhora o metabolismo dos lípidos, contribuindo para uma maior redução da gordura corporal e para a eliminação de líquidos do organismo. Drenexpert Bio Ananás, outra das soluções a que pode recorrer para conseguir a silhueta que sempre quis, integra ainda extratos de plantas como a bétula, o funcho e o dente-de-leão, que limpam o organismo e aceleram a queima de gordura.

Arkofluido Dieta da Alcachofra, outro dos lançamentos da Arkopharma, é constituído por uma embalagem de Arkofluido Alcachofra Funcho, um suplemento alimentar à base de extratos de funcho e de alcachofra que elimina toxinas e regula o peso e o funcionamento do fígado. Este produto integra ainda uma embalagem de Arkofluido Chá Verde. Feito com um chá que não é fermentado, melhora o metabolismo dos lípidos e acelera a redução da gordura corporal e eliminação de líquidos do organismo.

Temos 15 packs de prémios compostos por uma embalagem de Arkocápsulas Chá Verde Bio, uma embalagem de Drenexpert Bio Ananás e uma embalagem de Arkofluido Dieta da Alcachofra, para oferecer neste passatempo.

