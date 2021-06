Ganhe ampolas hidratantes, antioxidantes e refirmantes com um toque de cor

As ampolas foram, desde sempre, a imagem de marca da MartiDerm. Não admira que sejam o seu produto mais conhecido. De forma pioneira, a empresa, fundada em 1997 a partir do trabalho do farmacêutico espanhol José Martí Tor, foi definindo o seu caminho de inovação e a prova disso é o lançamento, quase 25 anos depois, da sua décima ampola. A Formula Nº10 HD Color Touch SPF30 é uma ampola hidratante, antioxidante e refirmante, com uma proteção de amplo espetro contra os raios UVB, UVA e HEV.

Com uma ação antipoluição, também proporciona um toque de cor, unificando o tom da pele. Na sua formulação integra, além de vitamina C-Tech, que garante um efeito antioxidante prolongado e de maior penetração, proteoglicanos, substâncias que conferem hidratação, firmeza e elasticidade aos tecidos cutâneos, acelerando a regeneração da pele desde as camadas mais profundas. A Formula Nº10 HD Color Touch SPF30 contém ainda filtros solares com FPS 30 e extratos de cacau contra a luz azul.

Esta novidade da marca espanhola conta ainda com pigmentos de cor de maquilhagem que melhoram o tom da pele, ocultando as imperfeições. A sua textura é fluida, ligeira, fresca e emoliente e aplica-se facilmente. Tem ainda a vantagem de ser de rápida absorção. A sua cor adapta-se a todos os tipos de pele e deixa o rosto com uma tonalidade uniforme e homogénea. Está à venda no mercado nacional em duas versões. As embalagens de 10 ampolas custam 22,20 €. As de 30 são comercializadas por 53,75 €.

