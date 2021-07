Ganhe livros para adultos baseados em histórias reais autografados pela autora

Tinha a ambição de escrever um conto erótico mas tinha medo da reação das pessoas. Um dia, Luciene Balbino, jornalista, escritora, poeta, dramaturga e conferencista brasileira, atualmente a viver em Portugal, ganhou finalmente coragem e decidiu lançar mãos à obra. À procura de histórias reais para se inspirar, inscreveu-se num fórum na internet e descobriu uma sala dinamizada por mulheres ofereciam sexo em troca de dinheiro. Com recurso a pseudónimos femininos e masculinos, iniciou uma investigação.

Nos longos períodos passou a conversar com as pessoas daquele espaço virtual, descobriu que as mulheres com quem falava não se consideravam prostitutas. Muitas tinham, inclusive, profissões conhecidas. Luciene Balbino conseguiu identificar dentistas, advogadas e até colegas jornalistas. Em comum, tinham, na maioria dos casos, a necessidade de satisfazer um desejo, um fetiche ou uma vingança, como a autora revela em "De Eva a Madalena", um livro publicado em Portugal pela editora Estúdio Didáctico.

Temos 10 exemplares autografados do livro "De Eva a Madalena", de Luciene Balbino, publicado em Portugal pela editora Estúdio Didáctico, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da autora, descobrir o número de páginas da versão portuguesa desta obra e enviar, de seguida, a resposta para o endereço eletrónico passatempo.livro@sapo.pt.

Não se esqueça de juntar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários do site também não serão validadas.

Pode enviar-nos as suas participações, o número de vezes que pretender, até às 23h59 do dia 13 de agosto de 2021. A seleção de premiados será feita através do recurso a uma matriz previamente estabelecida exclusiva para este passatempo (as três primeiras pessoas a concorrer, a última pessoa a responder no dia X, a terceira pessoa a concorrer no dia Y, por exemplo, etc...).

A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura a divulgação do passatempo, não lhe assistindo, no entanto, qualquer responsabilidade na seleção de premiados nem na entrega de prémios e nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais, por favor, contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!