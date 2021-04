Com uma vibrante e sedutora tonalidade granada, o Casa Burmester Reserva Tinto 2017 da Casa Burmester apresenta um nariz complexo e distintivo. As notas fumadas surgem integradas numa matriz fresca de fruta vermelha. Os seus taninos macios realçam a elegância deste vinho, que na boca demonstra bem o vigor e caráter das três castas selecionadas para o lote, Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, provenientes dos solos xistosos da Quinta do Arnozelo no Douro Superior e da Quinta de S. Luiz no Cima Corgo.

Um vinho estruturado e cremoso, com uma persistência surpreendente, perfeito para servir com carnes vermelhas, com carnes de caça e com queijos de pasta dura. Depois de colhidas num processo de vindima manual, as uvas foram submetidas a um processo de vinificação com desengace total e esmagamento. A fermentação alcoólica ocorreu em cubas de inox com temperaturas inferiores a 26º C e a maloláctica em cubas de inox. Estagiou, depois, 12 meses em barricas novas de carvalho francês e americano de 225 litros.

Temos 10 garrafas de Casa Burmester Reserva Tinto 2017 da Casa Burmester, no valor de 13,99 €, para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, apenas tem de ir ao site da empresa vitivinícola, descobrir a cidade europeia onde os empresários Henry Burmester e John Nash fundaram a marca em 1750 e enviar, de seguida, a resposta certa para passatempo.vinhos@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 19h00 do dia 27 de abril de 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!