Elegante e funcional, a primeira gama de purificadores de ar multinível que a marca alemã AEG lança no mercado foi concebida para ser adaptável. O AX5, um dos modelos que a integram, pode ser colocado no chão ou fixo na parede para libertar espaço. Leve e portátil, se adquirir o kit personalizável que o permite, adapta-se a cada divisão. Com um funcionamento de 24 dB(A), semelhante ao nível de som da chuva, incorpora um sistema de purificação de ar de alto desempenho em quatro etapas.

Devido à tecnologia que integra, este equipamento permite captar até 99,93% das partículas com tamanho reduzido de 2,5 micrómetros (μm) (PM 2,5) e até 92% dos compostos orgânicos voláteis comuns. O sistema de circulação de ar do AX5 conjuga uma entrada de ar de 360 graus, que cobre as extremidades frontais do painel, uma ventoinha 3D e uma filtragem de ar em quatro fases. A ligação à app AEG Wellbeing permite controlar e agendar tarefas específicas facilmente.

Os sensores de partículas (PM 1, 2,5, 10) do dispositivo possibilitam, no modo Smart, ajustar a sua velocidade de limpeza com base nos valores que deteta na sua casa, uma funcionalidade que acaba por lhe facilitar a vida. Temos um purificador de ar AX5 da AEG para oferecer neste passatempo. Para se habilitar, além de seguir o Modern Life no Facebook e a AEG no Instagram, apenas tem de ir ao site nacional da marca germânica, descobrir a referência deste produto e enviar, de seguida, a resposta para passatempo.aeg@sapo.pt.

Não se esqueça de indicar o seu nome completo, morada, contacto telefónico e endereço de e-mail. APENAS AS RESPOSTAS QUE INCLUAM ESTES DADOS SERÃO CONSIDERADAS. As participações através da zona de comentários também não serão validadas.

Pode enviar as suas participações, o número de vezes que quiser, até às 23h59 do dia 13 de maio de 2021. A lista de vencedores será conhecida na área de passatempos terminados do canal. Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão de imediato eliminados após o anúncio dos ganhadores.

O SAPO Lifestyle assegura apenas a divulgação do passatempo, não lhe assistindo qualquer responsabilidade na seleção de premiados, na entrega de prémios nem nas demais mecânicas associadas. Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais, por favor contacte modernlife@howmedia.pt. NUNCA UTILIZE ESTE ENDEREÇO DE E-MAIL PARA CONCORRER AOS PASSATEMPOS!